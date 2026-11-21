Autor:ATV redakcija
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Studenti i građani nastavili su danas proteste protiv Vlade premijera Edija Rame okupljajući se ispred Ministarstva prosvjete u Tirani, uz pojačano prisustvo policijskih snaga i postavljene vodene topove.
Demonstranti su se prvo okupili u Ulici Drač, te nakratko blokirali saobraćaj.
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Policija ih je pozvala da oslobode kolovoz i pređu na trotoar, ali su se vratili na ulicu i opet obustavili saobraćaj, a zapalili su i vatru.
Sa obje strane ulice policija je formirala bezbjednosni kordon.
Demonstranti su ponovili zahtjeve kojim traže odlazak stare političke elite, ostavku premijera Rame i stvaranje dostojnih uslova za izgradnju budućnosti u Albaniji, objavio je Albanian post.
Organizatori protesta poručili su da neće odustati od zahtjeva, ističući da ostavka premijera nije predmet pregovora, prenosi Srna.
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Rama je nedavno razgovarao sa nekoliko grupa mladih demonstranata, kada je rekao da je spreman za dijalog sa studentima, ali ne i sa onima koji tokom protesta koriste kamenice.
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