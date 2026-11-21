Hrvatski meteorolozi najavili su za naredne dane osjetni pad temperature vazduha, kišu, jak vjetar i snijeg koji je u srijedu, 25. novembra, moguć i u nižim krajevima.

Promjena vremena počeće već sutra, kada se očekuju obilnija kiša i jak vjetar, a početkom sedmice u planinama će padati susnježica i snijeg, pokazuje najnovija prognoza hrvatskog Hidrometeorološkog zavoda.

U prvom dijelu ponedjeljka biće oblačno, tokom noći i jutra uglavnom s kišom, a u planinama sa susnježicom i snijegom. Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada.

Sunčano će biti u utorak, ali hladnije, pa bi temperatura mogla da se spusti u unutrašnjosti i ispod nule.

Novo jače naoblačenje očekuje se u srijedu, ponovno kiša, u planinama snijeg, kojeg mjestimično može biti i u nizinama, a pašće i temperatura vazduha, jutarnja do minus tri, a najviša dnevna mogla bi biti oko 5 stepeni, prenosi Srna.