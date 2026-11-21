Miloš Đuričković, koji se povezuje sa Škaljarskim klanom, ubijen je kod Cetinja, potvrđeno je za crnogorske medije.

Njegovo tijelo pronađeno je u mjestu Bajice, a kako navode iz policije on je usmrćen hicima iz vatrenog oružja.

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Za ubicom, ili ubicama, se aktivno traga i gotovo cijeli grad je blokiran.

Miloš je posljednja u nizu žrtava iz porodice Đuričković koju je rat kriminalnih klanova zavio u crno.

Prethodno su ubijeni njegov rođeni brat Radomir, te sin od strica Goran Đuričković.

Za ubistvo jednog optužen Banjalučanin

Podsjećamo, Goran Đuričković ubijen je 27. oktobra 2015. snajperskim hicem u Budvi, u bašti svog lokala "Old Fišerman's Pab".

Za njegovu likvidaciju, kako je ATV još ranije pisao, optužen Banjalučanin Srđan Popović, poznat pod nadimkom Gringo.

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Popović je za ovo ubistvo u odsustvu bio osuđen na 15 godina i 10 mjeseci zatvora, ali je Apelacioni sud Crne Gore u septembru ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda u Podgorici.

Nakon toga je predmet vraćen na ponovno suđenje, koje je trebalo da počne u novembru ove godine.

Ubistvo rođenog brata

Godinu dana nakon likvidacije Gorana, ubijen je i Milošev rođeni brat, Radomir Đuričković.

Na Radomira su napadači pucali iz automobila u pokretu 10. oktobra 2016. godine na Cetinju. Preminuo je od zadobijenih povreda.

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U vezu s njegovom likvidacijom dovođeni su pripadnici Kavačkog klana.

Đuričković je izrešetan automatskom puškom, a auto koje su ubice koristili sutradan je pronađeno zapaljen na području Rijeke Crnojević.

Miloš preživio jedan atentat

Miloš Đuričković je prije devet godina, 12. maja 2017, preživio atentat.

On je tada ranjen dok je bio na terasi njegovog stana.

Zadobio je povrede u predjelu vrata, ali povrede nisu bile opasne po život.

Mediji su navodili i da je prethodno, početkom aprila 2017, privođen na Cetinju u okviru policijske akcije provjere bezbjednosno interesantnih osoba.