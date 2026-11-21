Najbolje mjesto za jelku nije samo pitanje toga gdje ona najljepše izgleda. Dok pripremate dom za Novu godinu, njen položaj prema feng šuiju određuje koju želju stavljate u prvi plan.

Ukrašavanje doma sa određenom namjerom unosi radost u prostor i, prema feng šuiu, mijenja njegovu energiju. Kićenje jelke pritom ostaje jedan od omiljenih prazničnih poslova, naročito najmlađima.

Ekonomija Opasnost vreba sa polica, ne jedite ovu slaninu

U ovom dijelu godine jin i jang energija smatraju se naročito snažnim, pa feng šui savjetuje da ih usmjerite ka sreći, zdravlju i uspjehu.

Počnite od ulaznih vrata, pa tek onda od jelke

Ulazna vrata simbolizuju nove mogućnosti za cijelu porodicu. U feng šuiju ona predstavljaju mjesto kroz koje u dom ulaze pozitivna energija, novac i blagostanje. Prije praznika ih prebrišite i ukrasite, kao znak dobrodošlice onome što donosi nova godina. Dovoljan je jedan ukras sa spoljne strane vrata.

Jelku zatim okitite tako da se na njoj vidi i želja svakog ukućanina. Nakon što postavite uobičajene ukrase i svjetla, neka svako doda ukras koji predstavlja njegovu želju. Može i da okači papirić na kojem ju je zapisao.

Najbolje mjesto za jelku zavisi od vaše želje

Prema feng šuiju, ukrašavanje jelke pripada elementu drveta. Zato za nju birajte dio doma koji odgovara tom elementu ili može da ima koristi od njegove energije. Mjesto koje ne odgovara nijednom od preporučenih pravaca ne treba birati samo zato što je tu jelka najupadljivija.

Auto-moto Auto bez vozača 868 puta pokušao parkirati na isto mjesto

Istok se povezuje sa zdravljem i porodičnom srećom.

Jugoistok se bira za novac i obilje.

Jug se vezuje za poslovni uspjeh i ugled.

U malom stanu nije uvijek lako pronaći željeni položaj. Ipak, savjet feng šuija polazi od istog pitanja: šta želite da jelka predstavlja za vaš dom? Odgovor pomaže da izaberete jedan od preporučenih pravaca, umjesto da mjesto određujete samo prema tome gdje ukrasi najljepše izgledaju.

Crveni ukrasi zagrijavaju prostor, ali traže mjeru

Tokom hladnijeg dijela godine, prema feng šuiju, boje i predmeti mogu da unesu energiju vatre. Njoj pripadaju svijeće, pravi kamin, svjetiljke, kao i zlatni i vatrenocrveni ukrasi. Toplini doprinose i ljubičasta boja i boja fuksije. Glavno pravilo, međutim, ostaje ravnoteža.

Pretjerivanje sa crvenom bojom i vatrenim ukrasima feng šui povezuje sa iscrpljenošću i burnim emocijama. Umor tokom božićnih praznika i nakon njih u ovom učenju takođe se pripisuje neravnoteži elementa vatre. Zato među praznične ukrase dodajte svijetloplavu boju, koja predstavlja vodu. Srebrna, siva i bijela povezuju se sa elementom metala i ublažavaju višak vatre.

Nauka i tehnologija Svemirska letjelica nakon osam godina stigla do Merkura

Svaki ukras na jelci nosi drugačiju želju

Figura anđela simbolizuje pomoć uticajnih ljudi i blagoslov, a novčići dobre prihode tokom godine. Srce se vezuje za ljubav, zvjezdice za ugled i uspjeh u karijeri, dok jabuke predstavljaju nove mogućnosti, zdravlje i plodnost.

Djeda Mraza predstavljaju kao dobrotvora koji ispunjava želje, pa njegova figura može da stoji ispod jelke, u dnevnoj sobi ili kod ulaza. Jelen simbolizuje zimu i praznike, ali i snagu, mir, dugovječnost i velikodušnost, prenosi GlasSrpske.

Od položaja jelke do papirića sa ličnom željom, praznični ukrasi mogu da okupe porodicu oko onoga čemu se raduje.