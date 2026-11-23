Profesor hemije Ričard Sintra (51), sa gotovo 30 godina radnog iskustva, eliminisan je sa konkursa za posao u Brazilu zbog bizarnog razloga – nije mogao da skine burmu, čije je nošenje bilo zabranjeno pravilnikom o polaganju ispita.

Pokušavao je da je ukloni pomoću pljuvačke, margarina i deterdženta, ali bez uspjeha. Na kraju mu je konkursna komisija zabranila polaganje ispita, prenosi brazilska televizija G1.

Neobičan slučaj dogodio se u ned‌jelju u školi "Profesor Moreira de Souza" u gradu Žuazeiro do Norte, gd‌je je Sintra trebalo da polaže prvu fazu konkursa.

Pokušali da mu pomognu, ali bezuspješno

Prema njegovim riječima, članovi organizacionog tima pokušali su da mu pomognu, ali je prst u međuvremenu otekao, zbog čega skidanje burme nije bilo moguće, prenosi Tan‌jug.

Nakon neuspješnih pokušaja, kandidat se obratio konkursnoj komisiji, koja mu je saopštila da ne može da pristupi ispitu jer pravilnik izričito zabranjuje nošenje metalnih i drugih predmeta, uključujući prstenje, narukvice, minđuše i pirsing.

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"Jednostavno sam napustio školu i izgubio priliku da učestvujem na konkursu. Samo zato što nisam mogao da skinem burmu", izjavio je Sintra.

Konkurs za nastavnike u državnim školama Seara predviđa 2.000 slobodnih radnih mjesta i još 1.000 mjesta na rezervnoj listi, dok početna mjesečna plata iznosi 7.181,41 brazilski real (oko 1.100 evra).

Ne namjerava da se žali

Sintra, koji je u braku 28 godina, rekao je da ranije nije imao problema sa nošenjem burme prilikom polaganja drugih ispita i da za zabranu nije znao sve dok nije stigao na mjesto održavanja konkursa.

Dodao je da ne namjerava da ulaže žalbu zbog eliminacije.