Pun Mjesec u novembru stiže u utorak, 24. novembra, baš u vrijeme kada se mnogi pitaju kako će izgurati do kraja godine. Praznici se približavaju, računi ne čekaju, a novčanik kao da se sve brže prazni.

Ipak, za tri horoskopska znaka posljednja nedjelja novembra mogla bi da donese mnogo ljepšu priču. Poslije dugog čekanja, odricanja i stezanja kaiša, konačno se nazire period u kojem bi mogli lakše da dišu.

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Ovaj Pun Mjesec ne obećava novac koji pada s neba. Njegova simbolika podsjeća da ništa što smo iskreno i strpljivo gradili nije uzaludno. Ponekad se nagrada pojavi baš onda kada pomislimo da smo zaboravljeni. Rak, Lav i Bik mogli bi da osjete da se neke finansijske okolnosti konačno okreću u njihovu korist.

Pun Mjesec u novembru donosi vijesti koje se čekaju

Pun Mjesec 24. novembra događa se u Blizancima, znaku razgovora, poruka i važnih dogovora. Zato bi se neke novčane prilike mogle pojaviti kroz poziv, ponudu ili razgovor koji dugo odlažete.

Jupiter u Lavu dodatno naglašava teme samopouzdanja, širenja mogućnosti i ličnih ambicija. Sunce je od 22. novembra u Strijelcu, pa se pojačava želja za novim početkom i većim životnim prostorom.

Za ova tri znaka kraj novembra nosi posebnu simboliku. Ono što je dugo stajalo u mjestu moglo bi da se pokrene. Nekome stiže vijest koju je gotovo prestao da očekuje, a neko konačno dobija priliku da naplati svoj trud.

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Rak: Dobrota koju ste davali vraća se u vaš život

Rakovi su mnogo puta stavljali tuđe potrebe ispred svojih. Pomagali su kada je bilo najteže, pozajmljivali novac i ćutke podnosili sopstvene brige.

Sada bi mogli da osjete da se krug konačno zatvara. Novac bi mogao da stigne preko osobe kojoj su nekada pomogli, starog poznanstva ili posla koji se iznenada ponovo otvara. Moguća je i uplata koju su odavno prestali da očekuju.

Kada Mjesec od 26. do 28. novembra bude prolazio kroz vaš znak, više ćete osluškivati sopstveni osjećaj. Nemojte olako odbaciti poziv ili prijedlog koji vam u prvi mah dejluje nevažno. Ipak, ne morate ponovo da preuzimate tuđe terete.

Ako vam novac stigne, sačuvajte dio za svoje potrebe. Poslije toliko odricanja, zaslužujete i malo mira. Ponekad je najveće bogatstvo upravo osjećaj da više ne morate da brinete za svaki dinar.

Lav: Vrijeme je da tražite ono što zaista zaslužujete

Lavovi bi mogli da osjete kako im se vraća samopouzdanje koje su posljednjih mjeseci pomalo izgubili. Jupiter je u njihovom znaku još od kraja juna, a Mars ostaje u Lavu do 26. novembra. Ova planetarna simbolika naglašava hrabrost, ambiciju i spremnost da se konačno zauzmu za sebe.

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Pun Mjesec u Blizancima može da donese razgovor o povišici, honoraru ili boljoj cijeni za posao koji obavljate. Ako neko odlaže isplatu, možda je upravo sada trenutak da se javite i jasno kažete šta očekujete. Ne umanjujte vrijednost svog rada samo zato što ste navikli da budete strpljivi.

Lavovi bi do kraja mjeseca mogli da dobiju odgovor koji dugo čekaju. Kada Mjesec 28. novembra pređe u njihov znak, dodatno će se pojačati potreba da vjeruju sebi i svojim odlukama. Nemojte pristajati na manje samo zato što se plašite da ćete izgubiti priliku. Nekada se život promijeni tek kada skupimo hrabrost da kažemo koliko zaista vrijedimo.

Bik: Poslije dugog odricanja stiže vrijeme za sigurnost

Bikovi dobro znaju koliko truda treba da bi se sačuvala svaka zarađena para. Mjesecima su možda odlagali kupovinu, odricali se sitnih zadovoljstava i pažljivo planirali svaki trošak. Sada bi mogli da shvate da njihova strpljivost ipak nije bila uzaludna.

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Mjesec prolazi kroz vaš znak do 24. novembra, kada prelazi u Blizance. Taj period može vam pomoći da jasnije sagledate svoje finansijske navike i pronađete način da bolje raspolažete novcem. Moguća je ponuda za dodatni posao, prodaja nečega što vam više nije potrebno ili dogovor koji donosi sigurniji prihod.

Od 26. novembra Mars prelazi u Djevicu, još jedan zemljani znak. Njegova simbolika pogoduje praktičnim odlukama, organizaciji i strpljivom planiranju. Nemojte žuriti sa potpisivanjem važnih dogovora. Pročitajte sve uslove i dajte sebi vremena da razmislite. Vaše pune ruke para možda neće doći preko noći, ali bi kraj novembra mogao da vam pokaže da se trud ipak isplati.

Ono što ste čekali možda je bliže nego što mislite

Kraj novembra za Raka, Lava i Bika nosi simboliku nagrade, ali i važnu poruku. Ne treba zauvijek da živite u strahu da li će biti dovoljno novca za sve. Posle dugog perioda briga, svako zaslužuje trenutak u kojem može da odahne i pogleda u budućnost sa više nade.

Pun Mjesec ne može da obeća bogatstvo, ali može da bude simbol novog početka i drugačijeg odnosa prema novcu.

Nekome će najviše značiti uplata koju dugo čeka, drugome bolji posao, a trećem saznanje da više ne mora sve sam.

Ponekad se najveća promjena dogodi onda kada ponovo povjerujemo da nas čekaju ljepši dani.

(Ona.rs)