Izvor:
ATV
Skupština Grada Banjaluka poslije više od tri mjeseca...novi odbornici u klupama poslije dvije godine...problemi grada gomilaju se godinama...
Autorska emisija Predraga Ćurkovića koja „raspakuje“ globalne i domaće teme, događaje i aktere i daje im sasvim novi uvid.
„Bez plana” srijedom u 20 časova i 30 minuta.
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