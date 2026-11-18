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Foto: atv

Skupština Grada Banjaluka poslije više od tri mjeseca...novi odbornici u klupama poslije dvije godine...problemi grada gomilaju se godinama...

Autorska emisija Predraga Ćurkovića koja „raspakuje“ globalne i domaće teme, događaje i aktere i daje im sasvim novi uvid. „Bez plana” srijedom u 20 časova i 30 minuta.

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