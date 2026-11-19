„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o bezbjednom liječenju u psihijatrijskim ustanovama.

Iza zatvorenih vrata psihijatrije! Bezbjednost odgovornost i liječenje. Tragedija kao opomena.

Za „Bitno” govore: dr Nenad Bjelica direktor Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“Beograd, dr Nera Zivlak-Radulović načelnik Klinike za psihijatriju UKC Republike Srpske i dr Božidarka Perković, specijalista psihijatrije, pomoćnik direktora za medicinske poslove i načelnik muškog rehabilitacionog od‌jeljenja, specijalna bolnica za psihijatriju “ Sokolac”.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dragana Božić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.