Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o bezbjednom liječenju u psihijatrijskim ustanovama.
Iza zatvorenih vrata psihijatrije! Bezbjednost odgovornost i liječenje. Tragedija kao opomena.
Za „Bitno” govore: dr Nenad Bjelica direktor Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“Beograd, dr Nera Zivlak-Radulović načelnik Klinike za psihijatriju UKC Republike Srpske i dr Božidarka Perković, specijalista psihijatrije, pomoćnik direktora za medicinske poslove i načelnik muškog rehabilitacionog odjeljenja, specijalna bolnica za psihijatriju “ Sokolac”.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dragana Božić.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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