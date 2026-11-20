„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta - Tiranija bezbjednosti: Gd‌je su nestala razbijena koljena?

Kako su razbijena koljena, prljave majice i neplanirana dokolica, postali okidači za roditeljsku paniku i osudu okoline?

​U kom smo trenutku dečiju dosadu proglasili za zanemarivanje, a d‌ječiju samostalnost za rizik?

​Da li odgajamo otporne ljude ili stvaramo generaciju nespremnu za najmanji životni udarac?

​Koliko je roditeljski strah zapravo zapakovana potreba za kontrolom i društvenim prestižem?

Za „Bitno” govore: Branislav Bane Đaković, profesor, dirigent i osnivač d‌ječijeg hora 'Vrapčići', Milica Drobac Pavićević, profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta UNIBL i Univerziteta u NK, direktor 'Naum-a' i Tatjana Marković, d‌ječiji psiholog.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Verica Kalaba.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.