Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta - Tiranija bezbjednosti: Gdje su nestala razbijena koljena?
Kako su razbijena koljena, prljave majice i neplanirana dokolica, postali okidači za roditeljsku paniku i osudu okoline?
U kom smo trenutku dečiju dosadu proglasili za zanemarivanje, a dječiju samostalnost za rizik?
Da li odgajamo otporne ljude ili stvaramo generaciju nespremnu za najmanji životni udarac?
Koliko je roditeljski strah zapravo zapakovana potreba za kontrolom i društvenim prestižem?
Za „Bitno” govore: Branislav Bane Đaković, profesor, dirigent i osnivač dječijeg hora 'Vrapčići', Milica Drobac Pavićević, profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta UNIBL i Univerziteta u NK, direktor 'Naum-a' i Tatjana Marković, dječiji psiholog.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Verica Kalaba.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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