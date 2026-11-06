Paket aranžman: Tri sudbine u istoj mreži zvuka

„Paket aranžman” je srpski omnibus film snimljen 1995. godine u režiji Srdana Golubovića, Dejana Zečevića i Ivana Stefanovića, a prema scenariju Đorđa Milosavljevića.

Omnibus film se sastoji od tri priče, od kojih svaka ima svoje ime - Mačo tip, Noć bez sna i Herc minuta. Prva priča prati Darka koji teži ka čistoći tona, skladu i harmoniji. Glavni lik druge priče je Luka,otkačeni basista rok grupe čiji je cilj zarada novca. Herc minuta govori o Marku, koji sanja da svira tako dobro da stvari oko njega počinju da lete.

Film donosi tri potpuno različite priče, o tri potpuno različita junaka koji se bore sa različitim problemima, ali ono što im je jedina zajednička tačka jeste neizmjerna ljubav prema muzici.

„Paket aranžman” subota u 21 čas i 30 minuta.