Autor:ATV redakcija
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Nesvakidašnja situacija na derbiju 15. kola Premijer lige BiH između Borca i Sarajeva. U finišu prvog poluvremena arbitar Armin Kukić povrijedio je zadnju ložu pa je pištaljku morao da prepusti četvrtom sudiji Draganu Todiću.
Tako je dijeljenje pravde u drugom dijelu neočekivano pripalo Todiću, dok je sudija iz Bugojna zauzeo njegovo mjesto pored aut linije.
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