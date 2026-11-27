Predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković oglasio se povodom incidenta na sinoćnjoj utakmici u kojem je učestvovao njegov otac, osudivši neprimjereno ponašanje i uputivši izvinjenje sudiji i sportskoj javnosti.

Zeljković je istakao da osjeća obavezu da se obrati javnosti, kako u svojstvu predsjednika Fudbalskog saveza BiH, tako i u lično ime.

„Nažalost, ne mogu biti odgovoran za organizaciju i propuste na utakmicama evropskih takmičenja bilo kojeg kluba iz BiH, a pogotovo ne za postupke pojedinaca, pa makar to bili i moji najbliži. Međutim, osuđujem svaki oblik propusta ili neprimjerenog ponašanja koji na bilo koji način ugrožava fudbalski ambijent, integritet svih učesnika i fer-plej, bez obzira na to ko je počinilac“, poručio je Zeljković.

On je naglasio da je svaki pojedinac odgovoran za svoje postupke te da porodične veze, lični odnosi, kao ni funkcija koju obavlja, ne mogu i ne smiju biti osnov za bilo kakav oblik privilegije ili izuzeća od odgovornosti.

„Postupci drugih ljudi, ma koliko mi bili bliski, nisu odraz mojih ličnih i profesionalnih načela. Čovjek ne može uvijek uticati na ponašanje svojih najbližih, ali može i mora jasno odrediti svoj stav prema njihovim postupcima“, naveo je Zeljković.

Predsjednik Fudbalskog saveza BiH izrazio je žaljenje zbog incidenta i uputio izvinjenje.

„Izražavam iskreno žaljenje zbog ovog događaja i upućujem izvinjenje sudiji i sportskoj javnosti. Integritet fudbala, poštovanje pravila i jednakost svih pred njima za mene nemaju alternativu“, zaključio je Zeljković.