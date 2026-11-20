Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Srbije objavio je da će Međunarodni dani razgovora sa Bosnom i Hercegovinom oko pitanja koja se tiču penzijskog i invalidskog osiguranja biti održan u utorak 1. decembra u Novom Sadu i u srijedu 2. decembra u Beogradu.

U Novom Sadu razgovori će se održati od 9 do 16 časova u prostorijama PIO Filijale Novi Sad u ulici Žitni trg 1-3, a u Beogradu od 9 do 16 časova na adresi Pariska 9.

Na ovim razgovorima će savjetodavci iz Fonda PIO Republike Srpske, Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije BiH i Fonda PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između Srbije i Bosne i Hercegovine.

U saopštenju se navodi da Republički fond PIO isplaćuje penzije i ostala prava za 13.387 korisnika koji žive u Republici Srpskoj i 9.225 korisnika koji žive u Federaciji BiH, a ove prenadležnosti se isplaćuju mjesečno, odnosno u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

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Dodaje se da se iz BiH u Srbiju isplaćuje ukupno 42.652 penzije, od toga iz Republike Srpske 21.494, a iz Federacije BiH 21.158 penzija.

PIO fond naglašava da svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745, a prilikom dolaska treba ponijeti svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta.