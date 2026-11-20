Autor:ATV redakcija
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Poznati bh. meteorolog Nedim Sladić istakao je da će u posljednjoj dekadi novembra mjeseca temperature vazduha na području BiH biti malo iznad uobičajenih, ponajprije zbog povremenih epizoda sa pojačanim jugom.
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Prema njegovim riječima, glavnina hladnog vazduha za sada ostaje sjeverno od Karpata, dok se prema našim krajevima spušta tek povremeno i kratkotrajno.
Zbog ovakve sinoptičke situacije i povremenog pojačanog juga, stanovnike Bosne i Hercegovine do kraja mjeseca očekuju nešto blaže vremenske prilike u odnosu na višegodišnji prosjek.
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