HE na Drini spremno dočekuje naredni period

U Hidroelektrani Višegrad pažljivo se prate meteorološka dešavanja u gornjem toku rijeke Drine, a pogonska spremnost objekta je na maksimalnom nivou, rekao je za ATV izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad Darko Andrić.

Prema njegovim riječima, sistem rada je prilagođen trenutnoj hidrološkoj situaciji kako bi se maksimalno iskoristio potencijal akumulacije.

"Sve ono što se preko noći akumulira u našem jezeru, proizvodimo u momentima najveće dnevne potrošnje. Za sada imamo optimalan rad, kako u smislu hidrologije i dotoka vode, tako i u pogledu pogonske spremnosti i tehničke ispravnosti. To nam omogućava da Hidroelektrana Višegrad tokom ovih mjeseci na maksimalnom nivou obavlja svoju primarnu djelatnost - proizvodnju električne energije", istakao je Andrić za ATV.

Ipak, i pored odličnog održavanja i spremnosti agregata, određene poteškoće uzrokuju spoljni faktori na koje preduzeće ne može direktno da utiče.

"Imamo problema sa prenosnom mrežom, gdje se povremeno zbog prenapona dešava da nismo u mogućnosti da plasiramo svu proizvodnju. To je višegodišnji, tinjajući problem i nadamo se da će uskoro biti riješen. Čak i u tim situacijama, naši dispečeri koordinišu sve aktivnosti kako bi se hidroelektrana vratila na mrežu čim se napon stabilizuje", zaključio je Andrić.