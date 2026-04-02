Kako riješiti problem plutajućeg otpada na rijeci Drini?

U 2019. godini održano je nekoliko regionalnih sastanaka zbog problema divljih deponija koje imaju sve opštine uzvodno od HE Višegrad.

Nepostojanje zaokruženog sistema upravljanja otpadom, nedovoljan broj sanitarnih deponija, izbjegavanje nesavjesnih kompanija i građana da svoj otpad odlažu na reionalne deponije neki su od uzroka ovog problema.

-Sami ne možemo riješiti taj problem bez pomoći tri države. U prethodnom periodu, bilo je u aprilu i oktobru 2019. par sastanaka sa opštinama i predstavnicima HE u slivu rijeke Drine i poslije toga je ta aktivnost malo usporena. Nadamo se da ćemo u narednom periodu doći do aktivnijeg rješavanja ovog problema. Problem je što većina opština nema riješene deponije u skladu sa ekološkim pravilima i sama svijest stanovništva trebala bi biti na većem nivou – rekao je Darko Frganja, Rukovodilac službe za kvalitet i zaštitu životne sredine HE Višegrad.

HE Višegrad posjeduje vodnu i ekološku dozvolu koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju RS.

Produžava se na pet godina, a formirana je i posebna služba za čišćenje jezera koja je materijalno i tehnički osposobljena za ove poslove. Troškovi čišćenja plutajućeg otpada godišnje HE koštaju od 50.000 do 200.000 KM. Pored borbe sa otpadom i zaštitom životne sredine u priobalnom dijelu obavezni su da svake godine izvrše poribljavanje u gornjem i donjem jezeru sa 3 tone šarana i 2.5 tone pastrmke.