Kako riješiti problem plutajućeg otpada na rijeci Drini?

ATV
02.04.2026 19:44

Плутајући отпад на ријеци Дрини
Foto: ATV BL

U 2019. godini održano je nekoliko regionalnih sastanaka zbog problema divljih deponija koje imaju sve opštine uzvodno od HE Višegrad.

Nepostojanje zaokruženog sistema upravljanja otpadom, nedovoljan broj sanitarnih deponija, izbjegavanje nesavjesnih kompanija i građana da svoj otpad odlažu na reionalne deponije neki su od uzroka ovog problema.

-Sami ne možemo riješiti taj problem bez pomoći tri države. U prethodnom periodu, bilo je u aprilu i oktobru 2019. par sastanaka sa opštinama i predstavnicima HE u slivu rijeke Drine i poslije toga je ta aktivnost malo usporena. Nadamo se da ćemo u narednom periodu doći do aktivnijeg rješavanja ovog problema. Problem je što većina opština nema riješene deponije u skladu sa ekološkim pravilima i sama svijest stanovništva trebala bi biti na većem nivou – rekao je Darko Frganja, Rukovodilac službe za kvalitet i zaštitu životne sredine HE Višegrad.

HE Višegrad posjeduje vodnu i ekološku dozvolu koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju RS.

Produžava se na pet godina, a formirana je i posebna služba za čišćenje jezera koja je materijalno i tehnički osposobljena za ove poslove. Troškovi čišćenja plutajućeg otpada godišnje HE koštaju od 50.000 do 200.000 KM. Pored borbe sa otpadom i zaštitom životne sredine u priobalnom dijelu obavezni su da svake godine izvrše poribljavanje u gornjem i donjem jezeru sa 3 tone šarana i 2.5 tone pastrmke.

HE na Drini

rijeka drina

otpad na Drini

Darko Frganja

Višegrad

Više iz rubrike

Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Društvo

Oblaci se ne povlače: Danas hladno sa padavinama

5 h

0
АМС издао упозорење за возаче

Društvo

AMS izdao upozorenje za vozače

5 h

0
беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 30 beba

5 h

0
Славимо Преподобног Никиту Исповједника: Ове три ствари строго су забрањене

Društvo

Slavimo Prepodobnog Nikitu Ispovjednika: Ove tri stvari strogo su zabranjene

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

01

Uhapšen Banjalučanin zbog provale u privatnu kuću

12

58

Stevandić razgovarao sa studentima Pravnog fakulteta

12

57

m:tel nagradna igra "Nikad lakše do auta" donosi vrijedne nagrade

12

56

Maloljetnik (15) pokušao falsifikovanim novčanicama da plati hranu

12

50

Dodik: Agencija formirana kao dokaz subjektiviteta Srpske

