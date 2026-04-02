Višedecenijski problem plutajućeg otpada u rijeci Drini dostiže vrhunac

Problem plutajućeg otpada na rijeci Drini prisutan je od samog početka rada HE na Drini. Otpad dolazi iz tri države: Srbije, Crne Gore i BiH.

Pošto protok smeća ne može da se kontroliše kada je dotok rijeke Drine putem instalisanog dotoka preko 800 metara kubnih u minuti postavlja se pitanje kako se riješiti tog smeća u rijeci.

Višedecenijski problem plutajućeg otpada u rijeci Drini ovih dana dostiže vrhunac slikama koje se ponavljaju iz godine u godinu. Uprkos brojnim obećanjima i najavama o trajnom rješavanju problema, ništa se suštinski ne mijenja.

Darko Frganja, Rukovodilac službe za kvalitet i zaštitu životne sredine HE Višegrad kaže da ovo preduzeće ne može odstupati od uputstva usljed velikih i malih voda, jer bi se time ugrozio rad same HE.

On dodaje da se od 2010. nije puštao plutajući otpad preko profila brane nizvodno.

Problem plutajućeg otpada koji u rijeku dospijeva direktnim bacanjem smeća u vodu i poplavom gradskih deponija, nije moguće riješiti bez pomoći tri države, ali HE mora da se bori sa ovim problemom kako se ne bi ugrozio njen rad.

Frganja otkriva da najveći dio otpada dolazi iz Crne Gore i Srbije, dok je samo 15% od stanovništa uzvodno.