Pobjeda Siniše Karana u Trebinju

Izvor:
ATV
23.11.2025
20:28
Komentari:4
Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan pobijedio je na prijevremenim izborima u Trebinju, saopštio je Luka Petrović, potpredsjednik SNSD-a i predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Trebinje.
"Trebinje je podržalo Sinišu Karana. Rezultat je na plus 800 glasova i to je ono što želimo da kažemo građanima Republike Srpske", rekao je Petrović te dodao:
"Na ovu izlaznost koja je značajno smanjenja, mi smo zadovoljni. Trebinje zaslužuje da nastavlja političku stabilnost, to nam omogućuje pobjeda Siniše Karana".
