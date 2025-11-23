Logo

Pobjeda Siniše Karana u Trebinju

Побједа Синише Карана у Требињу
Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan pobijedio je na prijevremenim izborima u Trebinju, saopštio je Luka Petrović, potpredsjednik SNSD-a i predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Trebinje.

"Trebinje je podržalo Sinišu Karana. Rezultat je na plus 800 glasova i to je ono što želimo da kažemo građanima Republike Srpske", rekao je Petrović te dodao:

"Na ovu izlaznost koja je značajno smanjenja, mi smo zadovoljni. Trebinje zaslužuje da nastavlja političku stabilnost, to nam omogućuje pobjeda Siniše Karana".

Republika Srpska

Nešković: Prednost Blanuše u 11 lokalnih zajednica preko 17.000 glasova

