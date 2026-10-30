Oglasila se Đorđa Meloni o padu helikoptera kod Brčkog

Autor:ATV redakcija
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Italijanska premijerka Đorđa Meloni izrazila je saučešće povodom današnje pogibije četiri italijanska pripadnika EUFOR-a u padu helikoptera kod Brčkog u Bosni i Hercegovini.
Meloni je napisala na platformi Iks da vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je učestvovao italijanski helikopter EUFOR-a izaziva duboku tugu.
"Moje misli su uz žrtve, njihove porodice i sve one koji, angažovani u misiji očuvanja mira i stabilnosti u regionu, proživljavaju sate strepnje i bola. Njima upućujem izraze najiskrenije podrške i saosjećanja, u svoje ime i u ime Vlade Italije", navela je Meloni.
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Broj poginulih u padu helikoptera EUFOR-a kod Brčkog povećao se na četiri, izjavio je gradonačelnik Brčkog Siniša Milić, navodeći da je o tome dobio potvrdu iz bolnice.
On je rekao za RTRS da je povrijeđeno 11 pripadnika italijanskog kontingenta EUFOR-a.
EUFOR je prethodno saopštio da se u Brčkom dogodila nesreća u kojoj se srušila italijanska letjelica.
Navodi se da EUFOR sprovodi potpunu i detaljnu istagu o padu helikoptera.
Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura. Quattro vite spezzate mentre servivano l’Italia. Oggi il mio pensiero è per loro e per chi li ama.
Insieme al Ministro Guido Crosetto, ho deposto un mazzo di rose al Circo Massimo per rendere omaggio ai nostri quattro militari che hanno perso la vita in Bosnia.
Abbiamo voluto che il Villaggio della Difesa, allestito in vista del 4 novembre, diventasse un luogo di raccoglimento aperto a tutti. Un luogo dove ogni italiano possa portare un fiore, lasciare un pensiero, fermarsi in silenzio. E far sentire alle famiglie dei nostri caduti la vicinanza di un’intera Nazione.
So che nessuna parola può colmare un’assenza così grande. Ma esserci è un dovere. Stringerci a chi soffre, custodire il ricordo di chi abbiamo perso, accompagnare i feriti e i loro cari in queste ore difficili.
A chi vorrà venire al Circo Massimo, chiedo un gesto semplice: portate un fiore. In quel fiore ci saranno il vostro affetto, il vostro rispetto, il grazie dell’Italia.
Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura: non vi dimenticheremo.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 30, 2026
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