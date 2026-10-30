Logo

Oglasila se Đorđa Meloni o padu helikoptera kod Brčkog

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.10.2026 13:10

Komentari:

0
Огласила се Ђорђа Мелони о паду хеликоптера код Брчког
Foto: Tanjug / AP / Mauro Scrobogna

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izrazila je saučešće povodom današnje pogibije četiri italijanska pripadnika EUFOR-a u padu helikoptera kod Brčkog u Bosni i Hercegovini.

Meloni je napisala na platformi Iks da vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je učestvovao italijanski helikopter EUFOR-a izaziva duboku tugu.

"Moje misli su uz žrtve, njihove porodice i sve one koji, angažovani u misiji očuvanja mira i stabilnosti u regionu, proživljavaju sate strepnje i bola. Njima upućujem izraze najiskrenije podrške i saosjećanja, u svoje ime i u ime Vlade Italije", navela je Meloni.

Горан Караџић

Srbija

Nova ostavka u Srbiji: Goran Karadžić napustio funkciju

Broj poginulih u padu helikoptera EUFOR-a kod Brčkog povećao se na četiri, izjavio je gradonačelnik Brčkog Siniša Milić, navodeći da je o tome dobio potvrdu iz bolnice.

On je rekao za RTRS da je povrijeđeno 11 pripadnika italijanskog kontingenta EUFOR-a.

EUFOR je prethodno saopštio da se u Brčkom dogodila nesreća u kojoj se srušila italijanska letjelica.

Navodi se da EUFOR sprovodi potpunu i detaljnu istagu o padu helikoptera.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pao helikopter Brčko EUFOR

pad helikoptera

Đorđa Meloni

Komentari (0)

Više iz rubrike

ферари, одузет, МУП РС

Hronika

Akcija ”Carback 2”: MUP Srpske oduzeo vozila vrijedna preko 1.000.000 KM

54 min

1
Чекић, судница

Hronika

Pripadniku HVO-a godina zatvora za premlaćivanja srpskog civila u Derventi

2 h

0
Азур Хисени

Hronika

Dobojliji dvije godine zatvora za nesreću u kojoj je poginuo narednik OS BiH

2 h

1
Огласила се мисија ОЕБС-а након трагедије у Брчком

Hronika

Oglasila se misija OEBS-a nakon tragedije u Brčkom

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima