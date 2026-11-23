Autor:ATV redakcija
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Banjalučka policija izvršila je danas protivdiverzioni pregled u Osnovnoj školi "Branko Radičević" u Banjaluci i tom prilikom utvrdila da nema bezbjednosnih prijetnji.
Policiji je jutros oko 08:22 časova prijavljeno da je na mejl adresu jedne osnovne škole u Banjaluci stigla prijeteća poruka u kojoj je navedeno da je u prostorijama škole postavljena eksplozivna naprava.
Hronika
Dojava o bombi u banjalučkoj osnovnoj školi, evakuacija učenika
O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske koji se izjasnio da se radi o krivičnom djelu "Terorizam", te naložio preduzimanje neophodnih mjera i radnji.
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