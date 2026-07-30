Sprovedeni u OJT Banjaluka: Ovo su osumnjičeni za držanje žene i djeteta zatočene u stanu

Almin Đino iz Travnika i J.J. iz Banjaluke, koji su uhapšeni zbog sumnje da su više od mjesec dana u stanu u Banjaluci držali zatočenu ženu i dijete iz Prijedora, sprovedeni su u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

Njih će u naredna 24 sata ispitati dežurni tužilac koji donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor. Đini i J.J. na teret se stavlja da su počinili krivična djela protivpravno lišenje slobode i prevara.

Kako saznaje ATV Đino je žrtvi obećao da će je zaposliti u Njemačkoj. Na taj način ju je privolio da dođe u Banjaluku, gdje ju je na kraju držao zatvorenu sa djetetom u stanu, ograničavajući im kretanje.

Iz PU Banjaluka ranije je saopšteno da su policijski službenici operativnim radom došli do saznanja da se stanu u Banjaluci, protiv svoje volje nalaze dvije osobe iz Prijedora. Pokrenuta je istraga i osumnjičeni su ubrzo identifikovani.

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"Utvrđeno je da su osumnjičeni od 20. juna do 29. jula protivpravno držali u stanu i ograničavali slobodu kretanja ženi i malodobnom djetetu, te su istu dovodili u zabludu obećavajući joj zaposlenje u inostranstvu, kojom prilikom su od iste u više navrata uzeli novac u određenom iznosu", navode u policiji.

Dodaju da su zahvaljujući postupanju policije oštećena žena i dijete pronađeni i oslobođeni iz stana, u kojem su držani protiv svoje volje.

"Po naredbu suda izvršen je pretres stana, prostorija i vozila koje koriste osumnjičeni i tom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela", navode u policiji.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci. Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će biti sprovedeni u tužilaštvo uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.