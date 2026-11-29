U koritu rijeke Vrbas, u naselju Vedro Polje na području Bugojna, u nedjelju oko 9.45 časova pronađeno je beživotno tijelo Zijade Huskić (63). Njen nestanak prijavljen je u petak, potvrdio je MUP Srednjobosanskog kantona.

Kako je navedeno, pronalazak tijela tokom pretrage korita rijeke Vrbas Policijskoj stanici Bugojno prijavio je pripadnik Vatrogasnog društva Bugojno.

Nestanak Zijade Huskić suprug B. H. iz Bugojna prijavio je Policijskoj stanici Bugojno u petak, 27. novembra.

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Naveo je da se njegova supruga, rođena 1963. godine u Prozoru, a nastanjena u Bugojnu, „samovoljno udaljila od kuće istog dana oko 14 časova te da joj se od tada gubi svaki trag“.

Potvrđen identitet pronađene žene

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva u Travniku, koji je ovlastio službenike Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Bugojno da obave uviđaj i druge potrebne istražne radnje.

Prilikom tih aktivnosti potvrđen je identitet pronađene žene.

Uzrok smrti za sada nije saopšten.