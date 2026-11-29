11 osoba je uhapšeno u akciji "Tragač 2026" koji su danas sproveli pripadnici Okružnog centra Sudske policije Banja Luka.

"Lica su lišena slobode na osnovu naredbi Osnovnog suda Banja Luka jer su određen vremenski period izbjegavali izdržavanje zatvorskih kazni na koje su pravosnažno osuđeni, te je sud izdao naredbe Sudskoj policiji Republike Srpske za njihovo prinudno dovođenje.

Hronika Akcija banjalučke Sudske policije: Uhapšeno više osoba!

Lišena su slobode lica inicijala B.Č., S.D., J.M., B.R., Ž.G., N.T., S.B., M.S., N.M., B. V. i S.K., svi iz Banje Luke", navode iz Sudske policije.

Nakon lišenja slobode, sprovedeni su i predati u KPZ Banja Luka.

"Akciji su prethodile višemjesečne planske aktivnosti, rad na terenu i operativne provjere lica osuđenih za prekršaje i krivična djela, a utvrđeno je da se nekoliko osuđenih lica ne nalazi na prijavljenoj adresi i da borave u inostranstvu.

Aktivnosti policijskih službenika Okružnog centra Sudske policije Banja Luka biće nastavljene", dodaju iz Sudske policije.