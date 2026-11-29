Аутор:Огњен Матавуљ
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Полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Бањалука од јутрос реализују акцију кодног назива "Трагач 2026" у којој је до сада ухапшено више особа, потврдила је портпарол Судске полиције Републике Српске Бранкица Спасенић.
“За лицима која су обухваћена овом акцијом издате су судске наредбе. Акцији су претходиле вишемјесечне планске активности”, рекла је Спасенић.
Акција је у току, а више информација биће познато у току дана.
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