Аутор:АТВ редакција
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Основни суд у Дервенти потврдио је оптужницу против раднице чији су иницијали И.М, осумњичене да је као старији шпедитерски царински декларант подружнице у Броду оштетила шпедитерску фирму из Сарајева за 14.755 КМ.
Окружно јавно тужилаштво у Добоју терети оптужену да је од октобра прошле до марта текуће године противправно присвојила новац који јој је био повјерен на раду тако што је приликом пружања услуга друштва трећим лицима, издавајући фискалне рачуне, пропустила да их евидентира кроз дневник благајне.
- Иако је вршила готовинску наплату од трећих лица по поменутим рачунима готовинска средства није уплаћивала на рачун друштва, односно у благајну, што је била у обавези - саопштено је данас из добојског Тужилаштва.
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