Аутор:АТВ редакција
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Чланови групе имали су јасно подијељене улоге – координисали су рад возача и диспечера, додјељивали вожње путем диспечерског центра и мобилних апликација, водили евиденцију о промету те прикупљали новац који су предавали организаторима.
Посебно одјељење за корупцију, организовани и међукантонални криминал Федералног тужилаштва ФБиХ подигло је оптужницу против седам особа због организованог криминала, недозвољене трговине и прања новца у вези с нелегалним радом сарајевског Холанд таксија.
Оптужницом су обухваћени Аднан Луњо, Адиса Рибић, Харис Мујчиновић, Јасмин Џемиџић, Алдин Ризво, Миралем Куртић и Елдин Омановић.
Тужилаштво терети Аднана Луњу и Адису Рибић да су од јуна 2016. до децембра 2025. године на подручју Кантона Сарајево и шире организовали групу за организовани криминал и руководили њоме, а у чијем су дјеловању учествовали и остали оптужени.
Неовлашћеним организовањем и пружањем услуга јавног такси превоза за себе су прибавили противправну имовинску корист већу од три милиона КМ, док су остали чланови групе и фирма „Холанд-компани“ (Holand-Company) д.о.о. Сарајево остварили корист у још неутврђеном износу.
Како се наводи у оптужници, група је користила ресурсе привредног друштва „Холанд-компани“, познатог као Холанд такси. Иако је фирма располагала са свега четири лиценцирана такси возила, ангажовали су више од 100 возила и возача без законом прописаних лиценци и одобрења, обављајући око 1.000 вожњи дневно.
Чланови групе имали су јасно подијељене улоге – координисали су рад возача и диспечера, додјељивали вожње путем диспечерског центра и мобилних апликација, водили евиденцију о промету те прикупљали новац који су предавали организаторима.
Незаконито стечени новац су, према наводима Тужилаштва, убацивали у легалне токове и прикривали његово поријекло кроз уплате на рачун фирме, исплату плата непријављеним диспечерима, куповину некретнина, отплату кредита и финансирање путовања. Организатори се терете и за испостављање фиктивних фактура за услуге превоза које никада нису пружене.
Након потврђивања оптужнице, Тужилаштво је предложило продужење притвора за Аднана Луњу, док су за Адису Рибић затражене мјере забране. Оне укључују забрану напуштања БиХ, одузимање путних исправа, забрану преласка границе с личном картом, јављање полицији сваких 14 дана, као и забрану обављања функције директора у фирми „Холанд-компани“.
Подсјећамо да је Федерална агенција за управљање одузетом имовином крајем септембра ове године, по рјешењу Врховног суда ФБиХ, преузела на управљање стамбено-пословну зграду у Сарајеву и вилу на подручју општине Равно, као дио имовине блокиране у овом предмету.
За главни претрес Тужилаштво је предложило испитивање више од 100 свједока, четири вјештака те извођење више хиљада материјалних доказа прикупљених у сарадњи с Федералном управом полиције и Пореском управом ФБиХ.
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