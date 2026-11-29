Аутор:АТВ редакција
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По налогу Суда БиХ расписана је црвена Интерполова потјерница за Шерифом Патковићем, првостепено осуђеним на десет година затвора за ратни злочин у Дусини код Зенице, потврђено је за „Кликс.ба“.
Суд БиХ је 24. новембра донио рјешење о притвору за Патковића, након чега је покренута процедура за расписивање међународне потјернице. Сада је потврђено да је расписана црвена Интерполова потјерница.
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Из Суда су раније рекли да нису били упознати с тим да је Патковић напустио земљу прије изрицања првостепене пресуде 13. новембра. Тек након пресуде одредили су му забрану путовања и обавезу јављања надлежној полицијској станици. Током главног претреса Патковић није имао никакве мјере обезбјеђења јер, како наводе из Суда, Тужилаштво БиХ није поднијело приједлог за њихово одређивање.
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Према ранијим информацијама, Патковић је БиХ напустио два дана прије изрицања пресуде, а Тужилаштво је након тога затражило притвор и расписивање потјернице.
Патковић, некадашњи командант Другог батаљона Седме муслиманске бригаде Армије БиХ, није присуствовао изрицању пресуде. Пресуда није правоснажна, а одбрана је најавила жалбу.
Према оптужници, Патковић је 26. јануара 1993. године, након што је Армија БиХ овладала селом Дусина код Зенице, из ватреног оружја убио команданта ХВО-а Дусина Звонка Рајића, који је претходно рањен лежао на земљи.
(Кликс)
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