U mjestu Bajice, na Cetinju, jutros je ubijen Miloš Đuričković (56), navodni član jedne organizovane kriminalne grupe, saopšteno je iz Uprave policije.

Policija je blokirala uže i šire područje, kao i putne pravce oko grada, a u toku je potraga za počiniocem.

Iz policije su naveli da je dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Cetinje jutros obaviještena da je u Bajicama pronađeno tijelo muškarca.

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"Odjeljenju bezbjednosti Cetinje nije prijavljena upotreba vatrenog oružja, već je građanin prijavio da je zatekao beživotno tijelo", saopšteno je iz policije.

Dolaskom na lice mjesta policijski službenici utvrdili su da je M. Đ. (56) ubijen iz vatrenog oružja.

"Policijski službenici su uspostavili blokadu užeg i šireg područja, kao i putnih pravaca", navodi se u saopštenju.

Službenici Uprave policije, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju mjere i radnje radi identifikovanja i pronalaska izvršioca i rasvjetljavanja ubistva.

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"Svi raspoloživi kapaciteti policije angažovani su na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela", poručili su iz Uprave policije.

(RTCG)