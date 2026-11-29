"Napustio nas je dr Mihail Nikolov - doktor Bugi, bugarski ljekar dobrovoljac koji je četiri i po godine na Borcima, kod Konjica, spasavao živote ranjenika i civila Vojske Republike Srpske. Nosilac ordena "Krst milosrđa", bio je ponosan na jedno: da nijedan njegov ranjenik nije preminuo zbog ljekarske greške. A mi smo ponosni što je takav čovjek bio uz naš narod kada je bilo najteže", naveo je Dodik na Iksu.

Republika Srpska Preminuo dr Mihail Nikolov Bugi, ljekar dobrovoljac Vojske Republike Srpske

Dodik poručuje da ga Republika Srpska nikada neće zaboraviti.

Napustio nas je dr Mihail Nikolov - doktor Bugi, bugarski ljekar dobrovoljac koji je četiri i po godine na Borcima, kod Konjica, spasavao živote ranjenika i civila Vojske Republike Srpske. Nosilac ordena "Krst milosrđa", bio je ponosan na jedno: da nijedan njegov ranjenik nije preminuo zbog ljekarske greške. A mi smo ponosni što je takav čovjek bio uz naš narod kada je bilo najteže. Republika Srpska ga nikada neće zaboraviti. Vječna slava i hvala doktoru Bugiju. Porodici i prijateljima izražavam iskreno saučešće. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 29, 2026

"Vječna slava i hvala doktoru Bugiju. Porodici i prijateljima izražavam iskreno saučešće", naveo je Dodik.