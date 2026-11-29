Аутор:АТВ редакција
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Данас је у Луковиту, у Бугарској, у 83. години, преминуо др Михаил Николов Буги, љекар добровољац у одбрамбено отаџбинском рату у редовима Војске Републике Српске на Борцима код Коњица.
Дошао је на приједлог пријатеља да помогне српском народу у најтежим тренуцима. Др "Буги", како су га називали становници и борци, спасио је бројне рањенике и цивиле, почесто радио захвате и медицинске процедуре које нису биле у опису његовог позива специјалисте гинекологије.
Др Николов у каријери љекара радио је у Америци и Либији. Послије пензионисања радио је као љекар породичне медицине.
Одликован је орденом "Крстом милосрђа", признањем које додјељује предсједник Републике Српске.
Михаил Николов биће сахрањен 2.децембра у Луковиту у Бугарској.
(РТРС)
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