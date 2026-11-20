Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Sarajevska hajdučija ne može oduzimati prava Srpskoj, poručio je Staša Košarac zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara BiH i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Bivši visoki predstavnici i različiti međunarodni mešetari godinama su svojim intervencijama devastirali ustavni poredak BiH, a posljednji ekser u kovčeg takve, nametnute i nefunkcionalne BiH zakucaće krnji Ustavni sud, koji je od institucije čiji je zadatak da štiti Ustav postao institucija koja ga je svojim djelovanjem obesmislila - napisao je on na Instagramu.
Republika Srpska
Minić: U izradi novog ustava tražiti najširi mogući konsenzus
Umjesto da bude čuvar ustavnog poretka, dodaje on, krnji Ustavni sud BiH se u kontinuitetu upušta u paraustavno djelovanje, brutalnu hajdučiju i otimanje nadležnosti institucija Srpske.
"Nedopustivo je da sebi daje pravo da preispituje ustavne mehanizme zaštite vitalnog entitetskog interesa i odluke Narodne skupštine Republike Srpske, čime direktno zadire u ustavnu poziciju Republike Srpske i prava njenih predstavnika. Umjesto vladavine prava, svjedočimo pokušajima da se politička volja bošnjačkih i stranih sudija nametne iznad Ustava, a da se institucijama Srpske otmu prava zagarantovana dejtonskim ustavnim okvirom", poručio je on.
Naveo je da se Sarajevo opet zaigralo u svojim političkim podvalama.
"Neće im proći! Srpska neće odustati od zaštite svojih ustavnih prava i nadležnosti. Imamo pravo i obavezu da institucionalno odgovorimo na ovakve pokušaje kako bismo zaštitili ustavnu poziciju Srpske", naglasio je on.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
36 min0
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu