Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Savo Minić istakao je da se sa predstavnicima opozicionih stranaka načelno saglasio da u izradi novog ustava Republike Srpske treba tražiti najširi mogući konsenzus.
Predsjednik Republike Srpske Savo Minić istakao je da se sa predstavnicima opozicionih stranaka načelno saglasio da u izradi novog ustava Republike Srpske treba tražiti najširi mogući konsenzus.
Minić je istakao da mu je drago što su se sve opozicione stranke odazvale pozivu na konsultacije o izboru mandatara.
"Razgovarali smo otvoreno i korektno i načelno se saglasili da u izradi novog ustava Republike Srpske treba tražiti najširi mogući konsenzus",napisao je Minić na "Iksu".
Drago mi je što su se sve opozicione stranke odazvale pozivu na konsultacije o izboru mandatara. Razgovarali smo otvoreno i korektno i načelno se saglasili da u izradi novog ustava Republike Srpske treba tražiti najširi mogući konsenzus.
Očekujem da će Republika Srpska dobiti novu Vladu sredinom decembra, a da će do kraja godine biti usvojeni rebalans i novi budžet.
Siguran sam da će prioriteti nove Vlade biti brži razvoj Republike Srpske, transparentan rad i inovativna rješenja. Nastavićemo započete poslove i opravdati povjerenje građana.— Savo Minić (@minic_savo) November 20, 2026
On je dodao da očekuje da će Republika Srpska dobiti novu Vladu sredinom decembra, a da će do kraja godine biti usvojeni rebalans i novi budžet.
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"Siguran sam da će prioriteti nove Vlade biti brži razvoj Republike Srpske, transparentan rad i inovativna rješenja. Nastavićemo započete poslove i opravdati povjerenje građana", poručio je Minić.
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