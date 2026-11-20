Utvrdili smo ime mandatara, koji će biti iz SNSD-a, a saopštićemo ga u nedjelju nakon konsultacija sa predsjednikom Republike Srpske, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dobili smo poziv da se pojavimo na konsultacijama za mandatara. Mi smo danas utvrdili kandidata SNSD-a, ali to će saopštiti predsjednik Republike Srpske", rekao je Dodik.

On kaže da kandidat za mandatara ima

"Kandidat za mandatara je čovjek koji ima nepodijeljenu podršku SNSD-a, podrška je stigla iz svih dijelova Srpske i van Republike. Nijedan glas nije bio ni uzdržan ni protiv i mi ćemo u nedjelju kada kao delegacija budemo kod predsjednika da saopštimo to ime. Jasno je da će mandatar biti iz SNSD-a. Mogu vam reći da to nisam ja", rekao je Dodik.