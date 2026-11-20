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Predsjednik Republike Srpske održao je konsultacije o izboru mandatara sa predstavnicima Koalicije za državu - SDA, BiH Zeleni i SDP BiH.

Delegaciju predvodi narodni poslanik Mirsad Duratović. "Današnje konsultacije o izboru mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske završavam sastankom sa predstavnicima Koalicije za državu - SDA, BiH Zeleni i SDP BiH", rekao je Savo Minić. Današnje konsultacije o izboru mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske završavam sastankom sa predstavnicima Koalicije za državu - SDA, BiH Zeleni i SDP BiH. Delegaciju predvodi narodni poslanik Mirsad Duratović. https://t.co/sfeeufAXDu — Savo Minić (@minic_savo) November 20, 2026

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