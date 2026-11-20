Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske održao je konsultacije o izboru mandatara sa predstavnicima Koalicije za državu - SDA, BiH Zeleni i SDP BiH.
Delegaciju predvodi narodni poslanik Mirsad Duratović.
"Današnje konsultacije o izboru mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske završavam sastankom sa predstavnicima Koalicije za državu - SDA, BiH Zeleni i SDP BiH", rekao je Savo Minić.
Današnje konsultacije o izboru mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske završavam sastankom sa predstavnicima Koalicije za državu - SDA, BiH Zeleni i SDP BiH. Delegaciju predvodi narodni poslanik Mirsad Duratović. https://t.co/sfeeufAXDu— Savo Minić (@minic_savo) November 20, 2026
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