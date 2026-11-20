Odluka Ustavnog suda BiH da stavi van snage izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa i odluku Narodne skupštine Republike Srpske direktno krši ustavom garantovana prava Republike Srpske, poručio je predsjednik Republike Srpske Savo Minić.

"Narodna skupština Republike Srpske nije institucija čije se odluke mogu politički ignorisati. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa jedan je od temelja dejtonskog ustavnog uređenja", napisao je Minić na IKS-u.

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Republika Srpska će, dodaje on, svoja prava i nadležnosti braniti odlučno, institucionalno i u skladu sa Ustavom.