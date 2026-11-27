Proslavljeni srpski košarkaš Dejan Bodiroga podnio je ostavku na mjesto narodnog poslanika u Skupštini Srbije, zvanično je objavljeno.

Osim Bodiroge, ostavku na funkciju narodnog poslanika podnijeli su Marko Korać i Dženan Palamar.

Bodiroga je u Skupštinu Srbije ušao kao 21. na Studentskoj listi. Trenutno nema informacija zbog čega se odlučio na ovaj potez.

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Iako se spekuliše u javnosti da bi Bodiroga mogao preuzeti funkciju u Vladi Srbije, tačnije ministarstvu sporta, nije uobičajeno da se sa ovakvim potezom izlazi dosta ranije.

Legendarni košarkaš je poručio "da će se više o tome znati u ponedjeljak ili utorak, a da je on do tada poslanik".

Njegova odluka biće izvaničena na sjednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja koja je zakazana za ponedjeljak, prenio je Otvoreni parlament.