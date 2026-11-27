Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Proslavljeni srpski košarkaš Dejan Bodiroga podnio je ostavku na mjesto narodnog poslanika u Skupštini Srbije, zvanično je objavljeno.
Osim Bodiroge, ostavku na funkciju narodnog poslanika podnijeli su Marko Korać i Dženan Palamar.
Bodiroga je u Skupštinu Srbije ušao kao 21. na Studentskoj listi. Trenutno nema informacija zbog čega se odlučio na ovaj potez.
Srbija
Saičić: Moramo poštovati državnu organizaciju Crne Gore i Republike Srpske
Iako se spekuliše u javnosti da bi Bodiroga mogao preuzeti funkciju u Vladi Srbije, tačnije ministarstvu sporta, nije uobičajeno da se sa ovakvim potezom izlazi dosta ranije.
Legendarni košarkaš je poručio "da će se više o tome znati u ponedjeljak ili utorak, a da je on do tada poslanik".
Njegova odluka biće izvaničena na sjednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja koja je zakazana za ponedjeljak, prenio je Otvoreni parlament.
Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja u ponedeljak će održati drugu sednicu. Na dnevnom redu su četiri tačke. https://t.co/rr4fMGSe0k— Otvoreni Parlament (@O_Parlament) November 27, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
1 h0
Srbija
2 h0
Srbija
2 h0
Srbija
2 h6
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu