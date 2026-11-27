"Pošta Srbije" objavila je prigodnu poštansku marku i koverat posvećene 100 godina od rođenja književnika Danila Nikolića, jednog od klasika srpske književnosti, pripovjedača i romanopisca, koji je pisao drame, radio-drame i književna djela za djecu.

Poštanska marta i koverat su objavljene na inicijativu i u saradnji sa beogradskim Udruženjem za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju "Adligat", koje čuva piščev legat, dar njegove ćerke, književnice Lidije Nikolić.

Na marki su prikazani predmeti iz njegovog legata kao što su čuveni šešir i torba, nagrade "Bora Stanković", "Meša Selimović" i "Veljkova golubica", kao i piščeve knjige, a dizajn je djelo Nadežde Skočajić.

Danilo Nikolić smatra se jednim od važnijih predstavnika srpske pripovjedačke proze, a njegove priče odlikuju realističnost, psihološka dubina i pažljivo prikazivanje ljudskih sudbina, a Metohija, gdje je odrastao, ljudi, običaji, sjećanja, mladost i nostalgija zauzimaju posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu.

Pored stogodišnjice rođenja 1926. godine, ove godine obilježeno je i deset godina od smrti Danila Nikolića, koji je preminuo je 6. februara 2016. godine, četiri dana poslije svog devedesetog rođendana, saopšteno je iz "Adligata".

"Iza sebe je ostavio knjige koje se čitaju polagano, onako kako je on sam živeo i pisao, s mnogo pažnje prema čoveku i ljubavi prema svojoj zemlji", rekao je predsjednik Upravnog odbora "Adligata" Viktor Lazić, prenosi Srna.

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Prvu zbirku pripovjedaka "Male poruke" objavio je 1957. godine, a kasnije i ostale "Fragmenti o prolaznom ludilu", "Povratak u Metohiju", "Spisak grešaka", "Spisak zasluga", "Provetravanje vladara", "Ulazak u svet".

Napisao je i romane "Vlasnici bivše sreće", "Kraljica zabave", "Fajront u Grgetegu" i "Jesenja svila".

Značajne su i njegove knjige za djecu "Oni su voleli srne", "Neko sat, a neko budilnik", "Divljak u mračnoj šumi" i "Put za prijatelje".

Za svoja dela dobio je u Srbiji gotovo sve najznačajnije književne nagrade za prozu.

Danilo Nikolić je rođen 1926. godine u Splitu, u porodici oca, državnog službenika porijeklom iz Nikšića, i majke iz Boke Kotorske, ali je odrastao u Metohiji, u Vitomirici i Peći.

Nakon završenog Pravnog fakulteta u Beogradu, uređivao je izdanja u tada izuzetno značajnoj izdavačkoj kući "Narodna knjiga", a potom je najveći dio profesionalnog vijeka proveo u Radio Beogradu, radio je kao urednik i dramaturg.