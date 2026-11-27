Vrlo brzo je i od njega samog stigla potvrda da se to dogodilo, ali da će više o tome pričati u ponedjeljak ili utorak, odnosno da je do tada i dalje narodni poslanik.

Ovim povodom su se na društvenim mrežama oglasili i iz pokreta "Studenti ponovo pobjeđuju", koji su prenijeli zvaničan dopis koji je Dejan Bodiroga dostavio upravo njima, ali i svim građanima Republike Srbije.

Njegovu poruku prenosimo vam u cijelosti.

"Velika mi je čast što sam dobio povjerenje Studentskog pokreta da budem jedan od 250 kandidata za narodne poslanike. Posebno sam počastvovan činjenicom da su oni koji su predvodili borbu za slobodu i podnijeli najveće žrtve, prepoznali i mene kao nekoga ko može da pruži svoj doprinos zajedničkim naporima da oslobodimo našu otadžbinu od vladavine mafije. U dogovoru sa Studentskim pokretom, pristao sam da stanem rame uz rame sa ljudima koji su, kao i ja, prošli najdemokratsku proceduru da bi se uopšte našli na ovoj listi, ali sam studentski pokret odmah po prihvatanju kandidature obavijestio da, zbog brojnih obaveza, neću moći da se prihvatim i poslaničkog posla. Pred nama je sada ključni trenutak kada izbornu pobjedu i obećanja koja smo dali građanima moramo pretočiti u rezultate koji će omogućiti normalan život svih ljudi u Srbiji. To možemo uraditi samo svakodnevnim posvećenim radom u interesu naše otadžbine.

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Sa čvrstim uvjerenjem da ćemo izgraditi društvo pravde i progresa i da ćemo vratiti vjeru u najsvetije riječi našeg jezika, kao što su sloboda, rodoljublje, patriotizam, poštenje, smatram da je odgovorno da ne zauzimam mjesto onih koji u poslaničkom radu mogu dati mnogo veći doprinos nego ja. Čvrsto ostajem uz sve vrijednosti Studentskog pokreta. Podržanu kandidaturom kada Studentska lista predloži za predsjednika Srbije i rado ću se odazvati svakom pozivu da u toj kampanji dam maksimalan doprinos kako bismo ovjerili pobjedu od 25. oktobra.