Autor:ATV redakcija
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Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej biće sahranjen danas u kripti Sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, a opijelo će služiti patrijarh srpski Porfirije.
Kako je saopštila Eparhija bačka, u hramu Sveta Tri Jerarha u Novom Sadu (Almaškom hramu) biće služena sveta zaupokojna Liturgija u 9.00 časova, a opijelo u 12.00 časova.
Opijelo nad odrom preminulog mitropolita Irineja služiće patrijarh Porfirije, uz sasluženje otačastvenih arhijereja i arhijereja iz sestrinskih pravoslavnih crkava.
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Poslije čina opijela, tijelo mitropolita Irineja biće sahranjeno u kripti Sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, dodaje se u saopštenju, prenosi GlasSrpske.
Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej preminuo je u 79. godini na odjeljenju onkologije, a nakon teškog operativnog zahvata.
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