U trenutku detonacije u objektu su se nalazila i njegova djeca, ali u incidentu, srećom, niko nije povrijeđen.

Napad se dogodio oko pet časova ujutru, kada je eksplozivna naprava bačena na prednji dio kuće, u neposrednoj blizini garaže. Snažna detonacija probudila je djecu koja su u to vrijeme spavala.

Usljed eksplozije pričinjena je materijalna šteta - oštećen je dio zida na objektu i popucala su stakla na prozorima, a izbio je i manji požar.

Ekipa portala Telegrafa nalazi se na licu mjesta u Obrenovcu. Prema informacijama sa terena, kuća direktora "Pro TENT"-a opasana je visokim zidinama, tako da sa ulice nije moguće videti dvorište niti razmere nastale štete na samom objektu.

Na teren su ubrzo nakon prijave izašle jake policijske snage koje su obavile uviđaj, pripadnici kontradiverzione jedinice, kao i vatrogasne ekipe koje su lokalizovale i ugasile vatru. Istraga o motivima i počiniocu ovog napada je u toku.

Ko je Slobodan Vujičić?

Prema podacima iz zvanične biografije objavljene na sajtu preduzeća "Pro TENT", Slobodan Vujičić rođen je 1986. godine u Mostaru (Bosna i Hercegovina). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Obrenovcu, gdje i danas živi sa porodicom.

Srbija Bačena bomba na kuću Slobodana Vujičića

Visoko obrazovanje stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je 2010. godine diplomirao na smeru Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina, a dvije godine kasnije stekao je i zvanje master ekonomiste na smijeru Poslovno upravljanje – menadžment i organizacija ljudskih resursa.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je u bankarskom sektoru. Od 2010. do 2013. godine bio je zaposlen u "Eurobanci EFG", gdje je radio kao savjetnik za poslove sa stanovništvom, a potom i kao stručni saradnik za naplatu potraživanja u Sektoru za potrošačke i gotovinske kredite.

U preduzeće "Pro TENT" dolazi 2013. godine, najprije u sektor za komercijalne poslove na poziciju višeg referenta za praćenje javnih nabavki, a zatim i na mjesto šefa službe komercijalne analitike i realizacije. Odlukom skupštine društva, na funkciju direktora "Pro TENT"-a imenovan je 2016. godine.

Vujičić govori engleski jezik, oženjen je i otac je dvoje djece.