Akademik i redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Radomir Saičić je kandidat Studentske liste na predstojećim vanrednim predsjedničkim izborima zakazanim za 27. decembar.

Srbija Oglasio se Radomir Saičić

Saičić je već aktuelni narodni poslanik u novom sazivu Skupštine Srbije, gdje mu je mandat potvrđen 17. novembra na listi "Studentska lista – Studenti pobeđuju".

Obrazovanje i akademska karijera

Radomir Saičić rođen je 31. oktobra 1961. godine u Beogradu. Osnovne (1983) i magistarske studije (1987) završio je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je doktorat iz hemijskih nauka odbranio 1992. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu.

Postdoktorsko usavršavanje završio je 1995/96. godine na Institutu za hemiju prirodnih proizvoda Nacionalnog centra za naučna istraživanja (CNRS) u mjestu Žif-sir-Ivet u Francuskoj, gdje je 2005. bio i gostujući istraživač.

Univerzitetsku karijeru započeo je 1984. godine kao asistent pripravnik, a zvanje redovnog profesora na Hemijskom fakultetu u Beogradu stekao je 2002. godine.

Na istom fakultetu bio je šef Katedre za organsku hemiju (od 1999. do 2003, kao i ponovo od oktobra 2023. godine) i predsjednik Etičke komisije (od 2021). Njegove uže naučne oblasti su organska hemija, organska sinteza i medicinska hemija.

Članstvo u SANU i naučni projekti

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umjetnosti (SANU), u Odjeljenju hemijskih i bioloških nauka, izabran je 1. novembra 2012, a za redovnog člana 8. novembra 2018. godine.

U okviru Akademije obavlja funkciju potpredsjednika Stručnog savjeta Audio-vizuelnog arhiva i Centra za digitalizaciju SANU, član je Stručnog savjeta Galerije SANU, kao i više akademijskih odbora (za obrazovanje, međunarodnu saradnju, materijale i srpsko pitanje).

Tokom karijere rukovodio je brojnim domaćim i međunarodnim naučnoistraživačkim projektima, uključujući istraživanja usmjerena na razvoj novih sintetičkih metoda, proizvodnju antitumornog agensa paklitaksela, vazodilatatora izosorbid-dinitrata, kao i projekte Fonda za nauku Republike Srbije i Evropske komisije.

Priznanja i privatni život

Dobitnik je značajnih naučnih priznanja:

Oktobarske nagrade grada Beograda za studente za najbolji magistarski rad (1987)

Medalje Srpskog hemijskog društva za pregalaštvo i uspjeh u nauci (1995)

Nagrade grada Beograda za najbolje naučno ostvarenje u 2006. godini (2007)

Izjašnjava se kao Srbin iz Crne Gore i pravoslavac. Ženio se dva puta – prvi put sa 22 godine tokom studija, a nakon razvoda poslije šest godina braka, drugi put se oženio po povratku sa ratišta i u tom braku je i danas.

(Telegraf)