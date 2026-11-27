Sada imamo priliku da slobodu za koju smo se izborili stvorimo u trajnu promenu. Vlada, sudovi, moraju da zasluže opet poverenje naroda. zalagaću se za suverenu Srbiju u kojoj će svaki građanin živeti dostojanstveno", poručio je Radomir Saičić, nakon što je izabran za kandidata za predsjednika Srbije.

Govoreći o odnosima sa Crnom Gorom i položaju srpskog naroda, Saičić je istakao da bi jedan od zadataka nove vlasti trebalo da bude jačanje jedinstva i prevazilaženje pod‌jela.

Srbija Šta je poručila Studentska lista tokom proglašenja kandidata za predsjednika

"Uvažavamo institute upravljanja i u Crnoj Gori, sa našim narodom imamo najbolje moguće odnose. Ne vidim tu nikakve kontradiktornosti. Ono što mislim da je obaveza nove vlasti je da se objedinjuje srpski narod i da se ne stvaraju podele", rekao je Saičić.