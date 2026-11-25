Morali smo i moramo i dalje zajednički da se suprotstavljamo sankcionoj i pravnoj agresiji Zapada protiv naših zemalja, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u Gomelju na zajedničkom kolegijumu ministarstava spoljnih poslova Rusije i Bjelorusije.

Naglasio je da Rusija i Bjelorusija zajednički djeluju u OEBS-u, gdje su branile temeljno pravilo konsenzusa i položaj ruskog jezika.

"Zemljama Globalnog juga i Istoka objašnjavali smo rizike koje nosi destruktivno djelovanje Savjeta Evrope, koji je pokušavao da ih uvuče u svoje planove za destabilizaciju prilika na našem zajedničkom kontinentu. Ti rizici postoje i po bezbjednost i unutrašnju političku stabilnost zemalja u razvoju, koje zapadno rukovodstvo Savjeta Evrope pokušava da uvuče u svoje nečasne planove", naglasio je Lavrov, prenosi RT Balkan.

Naglasio je da ovaj jedinstveni format, uspostavljen Ugovorom o osnivanju Savezne države, potvrđuje svoju efikasnost. Dodao je da on predstavlja važan mehanizam za koordinaciju spoljne politike i usaglašavanje zajedničkih stavova o aktuelnim međunarodnim pitanjima, kao i za razvijanje kolegijalne saradnje među zaposlenima u našim ministarstvima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

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"Sa svoje strane, želio bih da istaknem rezultate sprovođenja odluka sa prethodne zajedničke sjednice naša dva kolegijuma, održane u Moskvi. U skladu sa željama i odlukama iznijetim u zaključcima tog sastanka, veliki značaj pridavali smo zajedničkom korišćenju instrumenata kulturne i humanitarne politike, između ostalog, radi promovisanja tradicionalnih vrijednosti i očuvanja istorijskog pamćenja. Posebnu pažnju posvetili smo projektima posvećenim značajnim datumima iz naše istorije", podvukao je Lavrov.

Uoči učešća na sjednici kolegijuma, šef ruske diplomatije je razgovarao sa bjeloruskim kolegom Maksimom Riženkovom.