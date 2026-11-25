Dvojica muškaraca optužena su za provalu i neovlašten ulazak na seosko imanje britanskog princa Vilijama i njegove supruge Kejt Midlton, saopštila je policija Norfolka.

U saopštenju se navodi da su Mirgen Doku (34) i Arilen Endoci (32) optuženi za "ulazak u stambeni prostor s namjerom krađe i neovlašteni ulazak u prostor pod zaštitom".

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Doku i Endoci pojaviće se u toku dana u Sudu za prekršaje u Noriču.

(Srna)