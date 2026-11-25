Zahvaljujući zaposlenima jedne drogerije u Felbertu, dvije džeparoškinje su u ponedjeljak popodne, 23. novembra 2026. godine, uhvaćene na djelu.

Naime, oko 15:20 časova, zaposleni u drogeriji u ulici Fridrihštrase primijetio je dvije žene koje su u prodajnom prostoru započele razgovor sa 87-godišnjakinjom.

Kada je vidio da jedna od žena krade novčanik penzionerki, intervenisao je i zaustavio kradljivicu. Saučesnicu je na izlazu zadržala druga radnica.

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Pozvane policijske snage su uhapsile osumnjičene, 22-godišnju državljanku Bosne i Hercegovine. i 20-godišnju državljanku Srbije. Prethodno ukradeni novčanik vraćen je 87-godišnjakinji još na licu mjesta.

Nakon završetka kriminalističko-policijske obrade i mjera, žene su puštene iz policijske stanice. Protiv njih je pokrenut odgovarajući istražni postupak, prenose Nezavisne.