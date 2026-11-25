Autor:ATV redakcija
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Minsk ne planira da se umiješa u sukob u Ukrajini niti ima agresivne planove protiv Poljske i baltičkih zemalja, izjavio je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko.
"Nećemo se umiješati u rat, a navodi o agresivnim planovima protiv Poljske i baltičkih zemalja su potpuna besmislica i stručnjaci to znaju", naveo je Lukašenko u intervjuu za magazin "Point", komentarišući izjave o potencijalnom miješanju u ukrajinski sukob i planovima usmjerenim protiv Poljske i baltičkih zemalja.
Međutim, Lukašenko je upozorio da će Bjelorusija biti prinuđena da se brani ukoliko Evropa započne rat iz Ukrajine ili Poljske.
(Srna)
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