Brojni vozači prijavili su automobil koji im je dolazio u susret, a policija je morala organizovati posebnu akciju kako bi zaustavila vozilo i spriječila moguću nesreću.

Prava drama odvijala se na auto-putu u Francuskoj A75, gdje je 90-godišnja žena a volanom prešla čak 35 kilometara vozeći u suprotnom smjeru. Iako je situacija trajala duže od pola sata i predstavljala ozbiljnu opasnost za ostale učesnike u saobraćaju, srećom, nije došlo do nesreće.

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Zabrinuti vozači počeli su pozivati policiju nakon što su na auto-putu primjetili automobil koji se kretao direktno prema njima.

Prema informacijama francuskih medija, 90-godišnjakinja se vraćala kući kada je promašila nekoliko izlaza s auto-puta. Nakon što je napokon napustila auto-put, na kružnom toku je napravila polukružno okretanje, a zatim se greškom ponovo uključila na auto-put, ali u suprotnom smjeru.

Posebno opasno bilo je to što se sve događalo nakon zalaska sunca, na dionici auto-puta s brojnim krivinama i usponima koji dodatno otežavaju vidljivost.

Nakon brojnih prijava vozača, policija je odmah angažovala dvije patrole. Kako bi spriječili direktan sudar, policajci su primjenili posebnu metodu poznatu kao pokretna blokada, kojom su postepeno usporavali i zaustavljali saobraćaj.

Policija je uspjela zaustaviti automobil

Nakon što je prešla približno 35 kilometara u pogrešnom smjeru, žena je zaustavljena u blizini odmorišta na auto-putu, bez izazivanja saobraćajne nesreće.

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David Roussel, komandant lokalne saobraćajne policije, izjavio je za francuske medije da je izbjegnuta velika tragedija, posebno imajući u vidu da se incident dogodio u večernjim satima i na dionici s otežanom preglednošću.

Ona je nakon zaustavljanja bila vidno potresena i izrazila je žaljenje zbog onoga što se dogodilo. Policajci su je odvezli kući, a članovi njene porodice obaviješteni su kako bi preuzeli automobil, prenosi RadioSarajevo.

Zbog ovog incidenta kažnjena je sa 135 evra, a vozačka dozvola joj je privremeno oduzeta. Prije nego što ponovo bude mogla sjesti za volan, moraće proći ljekarski pregled, nakon kojeg će biti procijenjeno da li je sposobna sigurno upravljati vozilom.