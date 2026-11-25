Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Sokobanji je noćas oko dva sata u saobraćajnoj nezgodi poginuo 24-godišnji muškarac.
Nesreća se dogodila u Ulici Alekse Markišića kada je vozač putničkog vozila P.M. (25) sa teritorije opštine Sokobanja izgubio kontrolu nad vozilom, sletio sa kolovoza i prevrnuo se.
Srbija
Određen pritvor maloljetniku (17) koji je pucao u školi
Prilikom prevrtanja vozila suvozač A.M. (24) zadobio je povrede od kojih je preminuo na licu mjesta, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu.
Osumnjičeni vozač je zbog zadobijenih povreda prevezen u UKC Niš i nije životno ugrožen.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu