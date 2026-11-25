U Sokobanji je noćas oko dva sata u saobraćajnoj nezgodi poginuo 24-godišnji muškarac.

Nesreća se dogodila u Ulici Alekse Markišića kada je vozač putničkog vozila P.M. (25) sa teritorije opštine Sokobanja izgubio kontrolu nad vozilom, sletio sa kolovoza i prevrnuo se.

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Prilikom prevrtanja vozila suvozač A.M. (24) zadobio je povrede od kojih je preminuo na licu mjesta, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu.

Osumnjičeni vozač je zbog zadobijenih povreda prevezen u UKC Niš i nije životno ugrožen.

(Telegraf.rs)