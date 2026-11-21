Tamara Škorić (39), 10. novembra, je otišla od svoje kuće u Murthartu u Njemačkoj vidno uzrujana, a i danas je trajala potraga za njom.

Prema posljednjim saznanjima, ona je tog dana sjela u taksi i odvezla se u nepoznatom pravcu.

Kako saznaje Kurir, nestala majka četvoro d‌jece, rodom iz sela kod Žablja, je kobnog dana spakovala neke stvari u torbu i izašla iz kuće, bez novčanika.

"Suprug ju je navodno video kroz prozor kako seda u neki taksi, verovatno divlji, i odlazi bez reči kuda ide. Ne znam da li su pronašli tog taksistu da da izjavu u policiji, mislim da nisu još. Mislim da je ponela neki stari telefon, ali onaj koji koristi i novčanik nije ponela. Ja ne mogu da podnesem više ovo čekanje. Ovo je najteža agonija i mučenje! Proći će dve nedelje kako je nema, što je otišla bez dece, gde je sada...?", pita se za Kurir Tamarina rođaka.

Neutješna žena kaže da ne gubi nadu da će se Tamara vratiti kući, ali ne krije i strah od loših vijesti.

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"Šta ako joj se nešto desilo, ako je kidnapovana?! Jaoj, kako ću ovo da preživim. Ona nikada ne bi ostavila decu, živi za njih. Imala je tri sina, pa je pre tri godine dobila ćerkicu, toliko ju je silno želela... Ništa joj nije falilo, nema zbog čega da naudi sebi. Lepo je živela sa dečicom i suprugom u Nemačkoj, imaju svoj stan i uspešan fotografski biznis. Mi ovde samo sedimo pored telefona od kako je nestala i čekamo vesti da se vratila", govori nam uplakana žena.

Njemački mediji pisali su juče da je potraga za Tamarom iz Žablja još u toku, ali da uprkos 30 navodnih tragova nema novih informacija o njenom nestanku, prenosi portal stuttgarter-zeitung.de.

Takođe, nakon višednevne potrage šumskog područja oko Murtharta, ovaj vid portage je privremeno obustavljen i policija se sada fokusira na operativnu istragu i pronalaženje svjedoka.

U četvrtak je portparol policijske stanice u Alenu, Robert Silbe, iznio tadašnje informacije o potrazi za Tamarom Škorić.

"Intenzivno radimo na ovom slučaju. U utorak je više od 50 policajaca, uz pomoć pasa tragača i dronova, učestvovalo u pretrazi pošumljenog područja južno od Murharta. Nažalost, ni danas nismo uspjeli da utvrdimo gd‌je se nestala osoba nalazi. Nastavljamo potragu uz najveću moguću hitnost", izjavio je on.