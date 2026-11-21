Vrhovni sud Masačusetsa pristao je da početkom sljedeće godine razmotri žalbu odbrane Lindzi Klensi, pozivajući se na „izuzetne okolnosti“ u ovom slučaju, prema sudskom dokumentu od četvrtka, 19. novembra, do kojeg je došao magazin People.

Klensi je optužena za ubistvo svoje troje djece stradale u januaru 2023. godine petogodišnje Kore, trogodišnjeg Dosona i osmomjesečnog Kalana. Usmena rasprava zakazana je za januar 2027. godine, dva mjeseca prije početka ponovljenog suđenja koje je predviđeno za 29. mart.

Poništeno suđenje i načelo dvostrukog optuživanja

Prvo suđenje Lindzi Klensi okončano je u septembru poništenjem procesa nakon što porota nije uspjela da donese jednoglasnu odluku. Glasanje je završeno omjerom 11 prema 1, pri čemu je većina, kako se navodi, naginjala zaključku da optužena nije krivično odgovorna zbog svog psihičkog stanja.

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Njeni advokati, Kevin Redington i Martin Vajnberg, odmah su zatražili odbacivanje optužbi, pozivajući se na zabranu ponovnog suđenja za isto krivično djelo (načelo double jeopardy) i tvrdeći da su joj narušena ustavna prava. Redington je naveo da je jedini porotnik koji se nije slagao priznao postojanje razumne sumnje, ali je odbio da postupi u skladu sa zakonom, uz ocjenu da je sudija trebalo da ga ispita nakon poruke predsjedavajućeg porote o nepoštovanju uputstava.

Odluka nižeg suda i nadzorna ovlašćenja

Sudija nižeg suda Vilijam Salivan odbacio je zahtjev odbrane u odluci na 17 stranica donesenoj 9. novembra, čime je otvoren prostor za novo suđenje po optužbama za ubistvo. Salivan je tada naveo da poruka predsjedavajućeg porote nije razumno ukazivala na to da porotnik Džon nije sposoban da učestvuje u vijećanju ili da postupa po zakonu, dodavši da bi ispitivanje tog člana porote u situaciji kada je porota u blokadi zbog jednog glasa bilo nedopustivo prinudno.

„Pošto sud zaključuje da je zbog nemogućnosti porote da postigne saglasnost postojala očigledna nužnost za poništenje suđenja, ponovno suđenje po optužnicama za ubistvo ne krši pravo Klensi da joj se ne sudi dva puta za isto djelo“, obrazložio je sudija Salivan.

Sa druge strane, sudija Vrhovnog suda Masačusetsa Elizabet N. Djuar navela je da će najviši sud koristiti svoja nadzorna ovlašćenja samo u „najizuzetnijim okolnostima“ i kada ne postoji drugi odgovarajući pravni lijek.

Rokovi za podneske i pritvor

Prema sudskom dokumentu, Lindzi Klensi mora da dostavi pisani podnesak u okviru žalbe do 3. decembra, dok je rok za odgovor tužilaštva 17. decembar. Dok postupak traje, optužena ostaje u pritvoru u bolnici Tjuksberi.

(Kurir)

